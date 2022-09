Asensio furioso con Ancelotti dopo il Maiorca. Il tecnico spiega tutto

MilanNews.it

Nonostante le cinque vittorie in altrettante gare di Liga in casa Real Madrid non tutti sono felici. Lo scontento di turno è Marco Asensio, attaccante in uscita nel corso della scorsa sessione di mercato poi rimasto alla corte di Carlo Ancelotti. Domenica nel corso del match contro il Maiorca, vinto dai Blancos per 4-1, dopo un lungo riscaldamento è rimasto in panchina quando al 70’ ha visto entrare un suo compagno in campo. A quel punto è arrivata una vera e propria ‘esplosione’ da parte di Asensio che ha gettato in terra la canotta del riscaldamento, scalciato una bottiglietta d’acqua e gettato la maglia in panchina. “Capisco la sua arrabbiatura - ha detto Ancelotti nel dopogara -, vuol dire che vuole giocare e questo è importante. In questo momento soffre il momento della squadra, ma è e rimane un giocatore importante per noi”.