Asensio: "Lasciare il Real? Presto per parlarne, voglio giocare con continuità"

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid cercato anche dal Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato, si è così espresso a Movistar sul suo futuro: "È stato un periodo duro e nuovo per me. Undici mesi fermo, senza poter giocare. Ci sarebbe voluto del tempo per recuperare e lo sapevo. Ora mi sento bene, ho forza fisica e mentale. Sapevo che con il tempo e la pazienza tutto sarebbe arrivato. Sono in un buon momento e spero che le cose continuino così. Lasciare il Real Madrid? E' ancora presto per parlarne. Come ho detto voglio giocare e avere continuità. Poi vedremo come andranno le cose".