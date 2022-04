Asensio vicino alla firma con Mendes. Berardi rimane sullo sfondo

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, il calciatore del Real Madrid Marco Asensio sarebbe molto vicino a firmare per la Gestifute, la scuderia del procuratore Jorge Mendes che gestisce gli interessi, tra gli altri di Leao, Renato Sanches e Ronaldo. Lo spagnolo è in scadenza con il Real nel 2023 e ancora non ha accettato il rinnovo: con il nuovo agente, però, le trattative con le merengues potrebbero ripartire. Il Milan guarda con interesse e aspetta di conoscere l'evoluzione della situazione. L'alternativa è Domenico Berardi del Sassuolo. In tutti e due gli scenari, la dirigenza rossonera dovrà mettersi all'opera per trovare un accordo con i due club.