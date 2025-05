Derby Milan-Inter di Serie A a Perth? L'indiscrezione arriva direttamente dall'Australia

Adriano Del Monte, conduttore dei sorteggi per la FIFA nonché collaboratore di ESPN e BT Sport, ha lanciato un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, avrebbe del clamoroso. Il prossimo derby di Milano nel girone di ritorno della Serie A 2025/2026, potrebbe infatti essere giocato in Australia, visto che San Siro durante il prossimo inverno non sarà disponibile a causa della concomitanza con le Olimpiadi invernali. La sede sarebbe Perth e se si dovesse decidere di mettere la stracittadina in quel momento del calendario la possibilità che Inter e Milan debbano traslocare in Australia potrebbe diventare realtà.

Le parole di Del Monte su Twitter.

"La Serie A considera un'intrigante proposta dall'Australia per la prima gara in assoluto di campionato giocata al di fuori dell'Italia. Con le gare interne di Inter e Milan destinate a coincidere con le Olimpiadi invernali, si lavora per disputare il derby a Perth nel mese di febbraio. La Serie A ha ascoltato la proposta lunedì, durante la presentazione del CEO Luigi De Siervo, e si lavora per concludere l'accordo. Perth - si legge - ha recentemente ospitato il gotha del calcio italiano, da ultimo il Milan-Roma nella scorsa post-season. Si giocherebbe nell'iconico Optus Stadium, aggiornamenti a breve".

Polemiche in arrivo?

Difficile comunque che rossoneri e nerazzurri possano accettare una decisione del genere, visto il calendario sempre più fitto di appuntamenti. Pensare di dover fare un viaggio del genere, dall'altra parte del mondo, sarebbe davvero complicato.