Assist di Leao per Dalot: Portogallo in vantaggio all'intervallo sulla Repubblica Ceca

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è chiuso al 48esimo il primo tempo di Repubblica Ceca-Portogallo, sfida valida per la penultima giornata di Nations League. I lusitani sono in vantaggio per 0-2 grazie al gol siglato al 33esimo dall'ex rossonero Diogo Dalot, abile a calciare in rete l'assist perfetto dal fondo col mancino dell'attuale rossonero Rafael Leao, e al gol al 47esimo di Bruno Fernandes su assist di Mario Rui. Da segnalare ben tre infortuni in questo primo tempo: uno al setto nasale per Cristiano Ronaldo, uno alla mano per Shick e l'altro muscolare subito dal ceco Brabec, sostituto da Kudela.