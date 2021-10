Associated Press - Clamoroso: almeno 12 nazioni europee pensano di lasciare la FIFA

Una decisione clamorosa per contrastare il piano della FIFA di dare vita a un mondiale biennale. È quello che, scrive l’Associated Press, sarebbero pronte a minacciare alcune federazioni calcistiche europee. Più di una dozzina di nazioni europee starebbero infatti pensando di uscire dalla FIFA, rimanendo però all’interno della UEFA. Si tratterebbe di una strategia concordata con la confederazione di Ceferin, e il fronte sarebbe più ampio rispetto a quello delle sei nazioni nordiche (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Far Oer) che negli ultimi giorni hanno preso posizione in maniera esplicita con un comunicato congiunto. Il supporto di nazioni calcisticamente più rilevanti aumenterebbe inoltre il prestigio del fronte dell’opposizione. A legittimare il tutto, l’articolo 18 del regolamento FIFA, che disciplina le modalità di uscita (necessari sei mesi di preavviso) e il precedente di Gibilterra: riconosciuta dalla UEFA nel 2013, ma costretta ad attendere tre anni per entrare nella FIFA, il caso della piccola federazione europea dimostra che si può fare parte dell’una senza partecipare all’altra. Associated Press, che ricordiamo essere una delle più grandi e prestigiose agenzie di stampa al mondo, non indica di quali nazioni si tratti (non è dato quindi sapere se vi sia anche l'Italia).