Assogna: "Il Milan sta facendo un gran lavoro, importante che ci siano uomini di calcio"

Paolo Assogna, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la gestione economica e sportiva del Milan: "Stanno facendo un gran lavoro. Ogni destino di un professionista deve essere legato ai risultati. I conti li stanno controllando con questo esempio del contratto di Pioli. Il Milan mi è piaciuto tanto nella gestione del fine contratto di Donnarumma. Credo che una società moderna debba avere la forza di fare scelte impopolari per dare una controllata ai conti: stanno lavorando molto bene. Mi piace molto anche il fatto che si vede tanta gente di calcio. È un fatto bello. Ha iniziato tutto Boban con Maldini e poi Ricky Massara, e mi sembra che abbia un po’ seguito il filone che per primo nel calcio moderno ha lanciato Cruijff che diceva: “Prima di mettere un professionista dal mondo esterno bisogna mettere in ogni area un dirigente che viene dal campo perché conosce il calcio, dà un senso di appartenenza e porta dentro la sua storia”. Quando vedo le immagini del Milan vedevo prima Boban, probabilmente il più illuminato nella fase iniziale nello stabilire una strategia, poi vedo Maldini e Ricky Massara: il Milan sta dando fiducia agli uomini del calcio, credo che questo esempio vada assolutamente seguito. Non vedo altre società che hanno questi uomini di calcio a fare le scelte”.