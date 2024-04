Assogna in vista del derby: "Vincerlo per il Milan sarebbe un sussulto d'orgoglio per una squadra a fine ciclo"

Nel corso dell'edizione domenicale di 'Campo Aperto' andata in onda su Sky Sport 24, il giornalista Paolo Assogna ha parlato di Milan in vista del delicato derby in programma questa sera a San Siro alle 20.45 contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni.

"Per il Milan vincere questo derby sarebbe un sussulto d'orgoglio di un allenatore che probabilmente saluterà a fine anno. Quindi credo che il motivo cero sia vero, perché il Milan la qualificazione alla prossima Champions l'ha centrata, la stagione in Europa non è andata bene, tutt'altro, sinceramente non vedo altri motivi. Ho avuto la possibilità di vedere il doppio turno di Europa League fra Milan e Roma dal vivo, dal campo addirittura, e ho visto una squadra a fine ciclo. Al di là di questo elemento d'orgoglio per un allenatore che ha avuto un rapporto sfortunato nei derby di Milano non vedo molti altri di motivi".