Assogna: "Liverpool? In Europa c'è un'altra intensità. Il Milan può fare tanta strada"

Intervenuto a Sky Sport 24, Paolo Assogna ha commentato così la prestazione del Milan ad Anfield: "In Europa non c'è la stessa intensità che si vede in Italia. Non aveva mai fatto uscire la Lazio dalla propria area, e contro il Liverpool, a parte qualche minuto, ha avuto il problema diametralmente opposto. I Reds andavano a cacciano del pallone, accorciavano e pressavano a tutto campo. Il Milan, comunque, può fare tanta tanta strada".