Assogna su Pioli: "Il Milan ha idee e lui è al posto giusto nel momento giusto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Assogna, giornalista, si è così espresso a SkySport su Pioli: "Chi arriva in Serie A è bravo, non ci sono allenatori scarsi. Dipende da quando si matura e serve la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, con le idee chiare della società e del progetto tecnico. Il Milan ha idee, Pioli ce le ha e le ha potute mettere in pratico perché è al posto giusto nel momento giusto. La chimica e il rapporto che c'è tra staff, giocatori e dirigenza è fondamentale nella buona riuscita per un allenatore".