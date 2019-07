Atalanta a San Siro, ultrà di Milan e Inter uniti contro l’ipotesi

Gli ultrà di Inter e Milan si "alleano" contro l’ipotesi di far giocare l’Atalanta a San Siro nelle partite di Champions. La Curva Nord nerazzurra ha emesso un comunicato definendo “scellerata” la decisione. Anche i milanisti, come riporta il Corriere della Sera, sono contrari, per via del gemellaggio con i bresciani, nemici giurati degli atalantini. Per ora c’è l’ok del sindaco Sala e dell’Inter. Il Milan resta scettico.