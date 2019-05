Atalanta, Gasperini: "Contro il Milan abbiamo fatto un passo falso, è stata una partita sfortunata"

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'obiettivo Champions, tornando ad alcuni punti focali della stagione, come la sconfitta casalinga contro il Milan: "C'è stato un crescendo di risultati e abbiamo spostato gli obiettivi. Ho messo un freno alle varie prove, dove probabilmente ho perso un po' di tempo. Siamo andati avanti bene, abbiamo sempre avuto tutta la squadra con pochissime defezioni, un merito e una fortuna. La media punti è alta, non è frutto di momenti più alti o più bassi, è sempre stata costante. La squadra ha la sua forza, poi ci sono stati dei momenti... l'obiettivo era di entrare in Europa, a un certo punto abbiamo fatto un passo falso con il Milan, è stata una partita non fortunatissima. Con il Torino meno perché c'era la semifinale con la Fiorentina, eravamo con la testa di là. Dicevamo fosse più facile entrare tramite la Coppa Italia che con il campionato".