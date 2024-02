Atalanta, Gasperini: "Gol annullato? Di regolamento parlo solo quando vinco"

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta in conferenza stampa la partita persa con l'Inter.

Fino al 2-0 Atalanta in partita, c'era la testa al Bologna?

"Sì, ma nel secondo tempo non l'ho vista neanche così male. Poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento che una partita, è degenerata. In occasione del terzo gol non penso sia stata una partita di Serie A ma un allenamento. Ho avuto l'impressione che stiamo bene, nella prima parte abbiamo fatto bene contro un'Inter molto forte. Un risultato così lascia perplesso chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per le prossime".

Perché anomala?

"È una sensazione che ho avuto io, se lei non l'ha avuta pazienza. Magari l'ho avuta solo io".

Ma intende per la decisione sul gol annullato?

"No, io di solito di regolamento parlo quando vinco".

L'Atalanta è sembrata più in palla della partita col Milan. Con altri episodi sarebbe andata diversamente?

"Forse avrebbe vinto l'Inter lo stesso, ma sarebbe stata partita vera".