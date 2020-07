Atalanta, Gasperini: "Mi è mancato esserci con il Milan, la squalifica non è stata un episodio equo"

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sulla gara giocata contro il Milan, gara che il tecnico piemontese ha dovuto saltare per squalifica: "Se mi è mancato essere in campo? Parecchio, ma anche sulla squalifica avrei molte cose da dire, ma va bene così. Non è stato un episodio equo. Ora abbiamo Parma e Inter. Penso che con il Milan sia stata una buona partita, il risultato ci dà la possibilità di essere in corsa per il secondo posto".