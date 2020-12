Atalanta, Gasperini: “Papu Gomez? Ci sono più capitani...”

(ANSA) - ZINGONIA, 19 DIC - "Mi interessa, quando siamo sul campo, che le regole siano quelle della società applicate dall'allenatore". Alla vigilia della partita casalinga con la Roma, Gian Piero Gasperini, senza nominarlo, parla del Papu Gomez, tornano indirettamente alla sua story su Instragam in cui annunciava "verità" da svelare una volta andato via dall'Atalanta: "Sul privato non sono uno invasivo, non controllo quello che fanno i giocatori. Se non si fa male a nessuno e i miei giocatori si divertono, mi va bene - spiega il tecnico nerazzurro -. I ragazzi giovani al di fuori esprimono la loro gioventù: li stresso abbastanza in campo per essere intenzionato a sapere quel che fanno altrove". Riguardo alla fascia da capitano, contro la Juventus ceduta da Freuler allo stesso argentino al suo ingresso nella ripresa, Gasperini è netto: "Anzianità, appartenenza e numero di partite giocate determinano il ruolo di capitano. Io sono per più capitani, non esiste solo quello che porta la fascia - precisa Gasperini -. Toloi, Freuler e De Roon (dietro Gomez, ndr) sono quelli con più presenze, per me loro tre sono sullo stesso piano. E' fondamentale avere più giocatori di riferimento per la società, la squadra, lo spogliatoio e l'allenatore". Riguardo all'avversario di turno, solo elogi e qualche rimpianto: "Fonseca ha fatto un gran lavoro, la sua è una squadra forte. Nello scorso campionato era partito forte, poi s'è ritrovato attardato senza riuscire a recuperare - chiude -. Dei nostri passati alla Roma Spinazzola sta facendo più degli altri anni, Cristante al primo anno mi aveva stupito per la sua personalità, Mancini ci ha dato tanto e per Ibanez mi dispiace: avrebbe potuto essere importante per l'Atalanta, c'è un po' di rammarico perché ha dimostrato di avere caratteristiche notevoli". (ANSA).