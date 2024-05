Atalanta-Leverkusen, la Dea avanti 2-0 all'intervallo nella finale di Europa League

Si capisce sin dai primi minuti: a sorpresa questa sera il pallone pesa di più per chi ha già vinto qualcosa in questa stagione. Il primo tempo lo decide Ademola Lookman, con una doppietta di rapina e di bellezza che vale il 2-0 all'intervallo. È un risultato meritato, quasi stretto, per la Atalanta in vantaggio di due gol sul Bayer Leverkusen: cattiva, tonica, grintosa, bella. È un'altra Dea rispetto a quella vista contro la Juventus, ai tedeschi le aspirine servono davvero. Gasperini vede il Paradiso del primo trofeo. Ma mancano 45 minuti, e Xabi Alonso proverà a raddrizzare una partita davvero troppo storta rispetto agli standard dei campioni di Germania.

La sblocca Lookman. L'avvio del Leverkusen è ai limiti della sciatteria per quanto impreciso, mentre l'Atalanta ha le fiamme negli occhi e morde le caviglia degli avversari. La gara si sblocca presto, ma al contrario di quanto accaduto in Coppa Italia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Koopmeiners riceve e pazienta, poi manda in corsia Zappacosta. Scarico teso, nessuno pensa a Lookman che tira e segna.

Ancora Lookman, raddoppio gioiello. Il vantaggio fa ancora più bella l'Atalanta e innervosisce ulteriormente il Leverkusen. La squadra di Alonso non riesce a trovare sbocchi offensivi, se non per gli avversari. Adli di testa all'indietro innesca Lookman: tunnel al malcapitato Xhaka e palla nell'angolino basso alla sinistra di Kovar. Il 2-0 è un gioiello, gli ottomila di Bergamo arrivati qui tra mille difficoltà ringraziano.

Più passano i minuti, più la partita non cambia. I tedeschi non si capacitano delle difficoltà che trovano, l'ultimo acuto è sempre dell'Atalanta: un'apertura meravigliosa di Scamacca con l'esterno. De Ketelaere riceve e cerca la porta: Kovar para in due tempi, non bellissimo ma efficace. 2-0 Dea all'intervallo.