Atalanta-Lovato, le cifre dell'accordo: all'Hellas Verona 8 milioni più 3 di bonus

L'Atalanta ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Matteo Lovato, difensore classe 2000 che aveva attirato l'attenzione di molti club dopo l'ultima stagione sotto la guida di Juric. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'affare è stato chiuso sulla base di 8 milioni di euro più tre di bonus, con il 15% che sarò diviso tra Genova e Padova, ex club del giocatore che lo aveva lanciato nei professionisti nel 2019-2020. Se dovesse partire, come sembra, Cristian Romero, la Dea non si fermerebbe solo a Lovato per sostituirlo, ma intanto i nerazzurri hanno chiuso questo acquisto, per il presente e per il futuro.