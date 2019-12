Atalanta-Milan, bomber a confronto: Muriel, Piatek e Theo

Domenica alle 12.30, il Milan affronterà in trasferta la temibile Atalanta di Gianpiero Gasperini. La squadra neroazzurra è una formazione forte sia sotto il piano atletico che in zona offensiva dove può disporre di giocatori di qualità come Gomez, Ilicic, l'assente Zapata e Muriel. proprio quest'ultimo, arrivato in estate dal Siviglia dopo il prestito alla Fiorentina, ha preso sulle sue spalle l'attacco neroazzurro, dopo l'infortunio del connazionale Zapata, e lo sta trascinando da capocannoniere con 9 gol totali in campionato.

Dall'altra parte il Milan, attualmente, non può contare su un bomber prolifico come il colombiano. Piatek, protagonista a Bergamo a Febbraio di quest'anno, ha smesso di sparare sui ritmi della scorsa stagione e i soli 4 gol in campionato lo dimostrano. Il Polacco è attualmente il capocannoniere del Milan alla pari di Theo Hernandez, terzino sinistro e autentica rivelazione rossonera. Questi dati, inevitabilmente, sottolineano i due diversi stati degli attacchi rossoneri che domenica si affronteranno con un unico obbiettivo: vincere.