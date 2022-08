Atalanta-Milan, cinquantesima presenza in Serie A per Tomori

MilanNews.it

Atalanta-Milan, seconda giornata di campionato 22/23, è stata la partita numero 50 in Serie A per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, arrivato a gennaio 2021 dal Chelsea in prestito con diritto, successivamente riscattato durante l'estate 2021, ha raggiunto questo traguardo dopo poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in rossonero.