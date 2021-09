Atalanta-Milan, Di Bello arbitrerà il match. Al VAR ci sarà Abisso

La Lega calcio ha comunicato chi saranno i direttori di gara per Atalanta-Milan, sfida in programma domenica sera alle ore 20.45. Ad arbitrare ci sarà il fischietto pugliese, Marco Di Bello con gli assistenti Giovanni Baccini e Dario Cecconi come guardalinee. Al VAR invece troveremo Rosario Abisso. Daniele Doveri è stato designato come quarto uomo. Ecco il riepilogo.

ATALANTA – MILAN h. 20.45

DI BELLO

BACCINI – CECCONI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: VIVENZI