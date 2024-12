Atalanta-Milan, Gasperini squalificato: non sarà in panchina. Due giocatori diffidati

Questa sera contro il Milan, Gian Piero Gasperini non sarà seduto sulla panchina nerazzurra in quanto dovrà scontare la seconda delle due giornate di squalifica che gli erano state date dal Giudice Sportivo dopo l'esplusione durante la partita contro il Parma. Questa la motivazione per la squalifica del tecnico dei bergamaschi che ha già saltato settimana scorsa il match contro la Roma: "Due giornate di squalifica per avere, al 10° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco".

Nelle due squadre non ci sono squalificati, mentre ci sono due diffidati, uno per parte, cioè De Roon nell'Atalanta e Fofana nel Milan.

Questa la situazione disciplinare:

Squalificati: Gasperini (Atalanta )

Diffidati: De Roon (Atalanta) e Fofana (Milan)