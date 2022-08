Atalanta-Milan, Sandro Tonali il calciatore che ha corso di più: 11.556 km percorsi

MilanNews.it

Nonostante fosse appena rientrato da un infortunio muscolare che gli aveva fatto saltare Milan-Udinese, in Atalanta-Milan Sandro Tonali, riportano i dati della Lega Serie A, è stato il giocatore ad aver percorso più km sul terreno di gioco, ben 11.556 di cui 3.622 in “Jog” (da 0 a 7 km/h), 7.083 in “Run” (da 7.1 a 15 km/h) e 0.85 in “Sprint” (da 15.1 km/h in su).