Atalanta, oggi incontro con l'agente di Samardzic. Iniziata anche la trattativa con l'Udinese

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, oggi l'Atalanta ha incontrato l'agente di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che nelle ultime settimane è stato spesso accostato anche al Milan: il club nerazzurro è vicino a raggiungere un'intesa con l'entourage del giocatore serbo.

Intanto è iniziata anche la trattativa tra Atalanta e Udinese. I bergamaschi hanno individuato in Samardzic il primo obiettivo per sostituire Koopmeiners che potrebbe trasferirsi presto alla Juventus per 52 milioni di euro più 7 milioni di bonus.

🚨⚫️🔵 EXCL: Atalanta met with Lazar Samardzić’s agent today, agreement close on personal terms.



Negotiations also between Atalanta and Udinese have started as Samardzić could be key target after €52m plus €7m add-ons bid from Juventus for Koopmeiners. pic.twitter.com/D2Ra7dJpCX