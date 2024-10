Atalanta, Percassi: "Maldini ragazzo dall'enorme talento. Lo stiamo monitorando"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Verona valido per la 9^ giornata di Serie A.

Grossa occasione per fare un salto in classifica?

“La classifica si guarda, ma si guardano i punti in palio. Partita importante, ma sappiamo che sarà difficile come tutte le altre in campionato e in Champions”.

Lunedì avrete due nominati al Pallone d'Oro, ovvero Lookman e Gasperini: che effetto fa?

“Un qualcosa di fantastico. Sono protagonisti dell’Atalanta e queste nomination rappresentano tutto il lavoro fatto in questi anni da tutta l’Atalanta. Qualcosa di prestigioso e molto bello”.

Chi è il Gasperini di oggi per la famiglia Percassi rispetto a quando è arrivato?

“Questa è la nona stagione che siamo col mister, in Europa è qualcosa di unico. Come famiglia siamo legati a lui e anche lui a noi. Oggi raggiunge 400 partite nell’Atalanta: sono numeri davvero importanti”.

Qual è per voi il prossimo step?

“La nostra ambizione è continuare ad essere l’Atalanta e affrontare tutte le tematiche che affronta tutti i giorni. Molto contenti dello stadio, sul mercato siamo pronti a qualsiasi cosa che può succedere come l’infortunio di Scamacca. L’abbiamo risolta prendendo un giocatore che ci è sempre piaciuto, non badando a spese”.

Maldini è un profilo che vi piace?

“E’ un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. Un ragazzo che l’Atalanta deve seguire. Speriamo che nella prossima partita non faccia troppo bene. Sicuramente lo stiamo monitorando”.