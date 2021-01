Atalanta tabù a San Siro, il Milan non la batte da oltre sette anni

L'Atalanta è ormai una realtà del nostro campionato, ma il dato dei precedenti a San Siro contro il Milan è quasi incredibile. I rossoneri non battono i bergamaschi in casa da oltre sette anni. Era il 6 gennaio 2014 e l'undici di Allegri, poco prima del suo esonero, superò 3-0 la Dea con doppietta di Kakà (e del 100° e 101° centro in rossonero) e gol di Cristante. Da allora quattro pareggi e tre sconfitte per il Milan.