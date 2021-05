Atalanta tabù per Pioli, unica big che col Milan non è ancora riuscito a battere

Dall'arrivo in panchina di mister Stefano Pioli il processo di crescita del Milan, seppur con qualche alto e basso, è stato piuttosto evidente. In questi 18 mesi di lavoro il tecnico emiliano è riuscito a battere avversari blasonati, le cosiddette big del campionato, in diverse occasioni: due volte la Juventus, una volta l'Inter, due volte la Lazio, una volta il Napoli, due volte la Roma. L'unica squadra che manca all'appello è proprio l'Atalanta: contro la Dea, affrontata già tre volte, mister Pioli non è mai riuscito a vincere: due sconfitte, una per 5-0 e l'altra per 3-0, e un pareggio per 1-1 a San Siro. Il tecnico emiliano in queste ultime settimane ha già sfatato due tabù importanti, quello dello Stadium in cui il Milan non aveva mai vinto e quello dell'Olimpico di Torino in cui la vittoria mancava dal 2012, augurandosi che domenica possa riuscire a superare anche quello più importante e decisivo di Bergamo.