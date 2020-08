Dopo essere stato accostato al Milan, Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca, è finito nel mirino dell'Atalanta che vorrebbe prenderlo come alternativa in avanti a Josip Ilicic. I bergamaschi, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, avrebbero già avuto i primi contatti con l'agente del giocatore.