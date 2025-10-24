Athekame a Sky: "Era importante vincere: non abbiamo giocato molto bene"

Zachary Athekame, al termine di Milan-Pisa 2-2 in cui ha salvato i rossoneri con il gol del pareggio nel recupero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare la partita contro la squadra toscana. Le sue dichiarazioni.

Che emozioni hai?

"Sono sconento per il risultato, volevamo vincere ed era molto importante per noi. Era importante vincere in casa e non abbiamo giocato molto bene. Adesso dobbiamo lavorare"

Siete ancora più arrabbiati perché avete due impegni più difficili adesso?

"Dobbiamo guardare avanti, abbiamo due partite importanti"