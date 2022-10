Atletico Madrid, Cerezo zittisce le voci su De Paul: "Nessun problema con lui, siamo contenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Negli ultimi giorni sono tornate a farsi sentire le sirene della Serie A, con Juventus e Milan attente alla situazione del giocatore, ma a fare chiarezza ci ha pensato il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, che ha dichiarato a Radio Del Plata: "Cessione? Non sappiamo niente. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. De Paul è un buon giocatore, è dell'Atlético Madrid, siamo contenti di lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l'allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare".