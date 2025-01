Attenzione: anche il Borussia Dortmund può mollare Rashford. Costa troppo

È constatato: Marcus Rashford è più fuori che dentro il Manchester United. E dopo alcuni rumors insistenti circa un interessamento del Milan ad acquistarlo per potenziare il parco attaccanti, è emerso il Borussia Dortmund. Stando a quanto spiegato da Sky Sports DE, il club giallonero vorrebbe strappare un prestito per il 27enne inglese. al momento sono in corso le negoziazioni con la dirigenza dei Red Devils.

Le sensazioni

Una volta incassato l'ok dallo United, tuttavia, il BVB si ritroverebbe a dover pagare tra gli 8 e i 10 milioni di euro per Rashford, principalmente a causa dell’alto stipendio del giocatore. Sebbene l'inglese sia disposto a ridurre le sue pretese salariali, attualmente guadagna tra i 15 e i 20 milioni di euro lordi all’anno a Manchester. Ma a certe condizioni pare un affare fin troppo costoso, per questo - riferisce l'emittente satellitare - non è quindi escluso che Rashford resti alla corte di Amorim allo United anche oltre la data di chiusura di chiusura del mercato invernale (3 febbraio).

La preferenza dello United

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha recentemente commentato la situazione di Rashford: "Attualmente Marcus Rashford non gioca. Nelle ultime partite che abbiamo perso non ha giocato, quindi non lo considererò responsabile della nostra situazione. Qualunque cosa accada e indipendentemente dalla nostra situazione, non metterò in campo un giocatore in cui non credo sia il migliore per la squadra". Parole forti che mandano l'ennesimo messaggio di rapporto ai minimi termini tra il portoghese e Rashford, mentre il club inglese spinge affinché l'attaccante inglese lasci Manchester in questa finestra di trasferimenti attuale, senza aspettare l'estate.