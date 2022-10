Aubameyang elogia Leao: "Velocissimo e potente: è incredibile"

MilanNews.it

L'ex giocatore delle giovanili del Milan e attuale attaccante del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang, in gol contro i rossoneri nella serata di ieri, ha elogiato Rafael Leao ai microfoni di TMW dopo la gara di Stamford. Queste le sue parole sul portoghese: “E’ un giocatore incredibile, davvero impressionante. E’ velocissimo, potente, può fare la differenza in qualsiasi momento. Niente altro da dire se non che è incredibile”.