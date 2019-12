Audifreddi aggiunge: "Ibra ha nostalgia del Milan, credo sia molto vicino ai rossoneri"

Giovanni Audiffredi, direttore di GQ, è intervenuto a Radio Sportiva per fare il punto sull'intervista allo svedese, il quale ha dichiarato che tornerà presto in Italia: "Stamattina di buon ora mi ha chiamato il Milan, quindi devo immaginarmi che ci sia una trattativa molto seria perché erano preoccupatissimi. Credo che il giocatore sia molto vicino ai rossoneri. Altre squadre su Ibra? La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano e lui ha nostalgia del Milan, ci ha fatto capire queste cose durante l'intervista. Credo inoltre che sia il Milan la squadra che ha più bisogno di Ibra. Condizioni fisiche? Non ne farei una questione anagrafica, il giocatore è in formissima".