Audifreddi (direttore di GQ): "Ibra criptico sulla destinazione, ma credo che sarà Milan"

Giovanni Audifreddi, direttore di GQ, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ibrahimovic è stato un po criptico sulla destinazione finale ma credo che sarà Milano sponda rossonera. Al Milan lui stava benissimo, sua moglie apprezza la città lombarda. Mi hanno chiamato i dirigenti del Milan terrorizzati dopo aver letto le parole che ci aveva detto Ibrahimovic, segno evidente di una trattativa in corso" riporta tuttonapoli.net.

"Ibra è deciso a tornare in Italia, criptico sulla destinazione ma credo che Milano sarebbe la soluzione preferita dallo svedese. Ibra racconta che dal Milan non si sarebbe mosso se non gli fosse stato chiesto da Galliani. La famiglia apprezza Milano, si sono sempre trovati bene".