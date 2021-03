AUDIO MN - Super Giacinti colora di rossonero il derby femminile: il commento

Quattro gol in un derby, tre dei quali nel primo tempo, non possono non consegnarti alla leggenda della stracittadina di Milano. Ieri pomeriggio, Valentina Giacinti ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Milan femminile con il poker messo a segno contro le nerazzurre che è valso una vitroria importantissima per tenere viva la fiammella dello scudetto e consolidare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Il numero 9 milanista è certamente la frontman del gruppo di Maurizio Ganz, che è tornato a esprimere il suo calcio nella partita più sentita.

