Audio VAR in Coppa Italia: in caso di OFR, Doveri spiegherà la decisione al Meazza

Le semifinali di Coppa Italia, che vedranno iniziare oggi le gare di ritorno con Inter-Milan - domani è in programma Bologna-Empoli -, saranno l’occasione, se si potrà, per testare una grande novità legata al VAR. A partire da queste gare, infatti, in caso di intervento, sarà la voce del direttore di gara (questa sera Daniele Doveri) a spiegare agli spettatori la decisione presa.

La diffusione del segnale audio dell’arbitro - relativo alla spiegazione della decisione in caso di On Field Review, non ai dialoghi con Lissone - è una sperimentazione inaugurata dalla Lega Serie A in collaborazione con FIGC e AIA, a seguito della svolta varata dall’IFAB nell’ultimo congresso generale: sarà possibile con una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye (lo stesso che nel tennis fornisce la tecnologia alla base dei challenge).

L’audio, come detto, sarà limitato alla spiegazione delle sole decisioni prese dall'arbitro dopo la revisione al monitor in seguito all’intervento del Var. Sarà una sorta di prova generale per quello che potrebbe essere il futuro: la Serie A vorrebbe introdurre la stessa novità in campionato a partire dalla prossima stagione, ma prima ne vanno verificate la resa e soprattutto le reazioni del pubblico. Nelle gare di andata non vi è stata occasione, vedremo se oggi o domani capiterà, altrimenti ci sarà sempre la finale di Coppa in programma il 14 maggio all’Olimpico.