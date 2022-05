Auguri a Filippo Galli, il Milan: "59 candeline per uno dei nostri Immortali"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi in casa rossonera si festeggia il compleanno di un grande ex difensore: Filippo Galli. Galli, 59 anni, con il Milan ha disputato ben 13 stagioni, vincendo 5 campionati, 3 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe italiane. Nelle 324 presenze totali con la maglia del Diavolo, l’ex difensore classe 1963, ha messo a segno anche 4 reti, di cui 3 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il Milan gli dedica uno spazio sui profili social ufficiali del club facendogli gli auguri: “59 candeline per uno dei nostri Immortali”.