Aulas precisa sull'interesse del Lione per Paquetà: "False informazioni"

Intervenuto su Twitter in risposta alla notizia dell'Equipe sull'interesse del Lione per Paquetà, il presidente del club francese Jean-Michel Aulas ha precisato l'interesse per il brasiliano: "Che inesattezze, false informazioni. E' triste quando si conosce la realtà di vedere tante improbabilità"

Transferts : Lyon active la piste Lucas Paqueta (AC Milan) - Foot - Transferts Que des imprécisions,de fausses informations c triste quand on connaît la réalité de constater autant d'invraisemblances , de la part de l'Equipe ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 9, 2020