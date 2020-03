Avv. Di Cintio: "Ogni società ha sul proprio sito le condizioni di rimborso per i biglietti"

L’avvocato Cesare Di Cintio è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto.

I tifosi avranno diritto al rimborso dei biglietti?

“La situazione è molto semplice. Tutto è ricondotto a un accordo tra chi fornisce lo spettacolo e chi vuole assistere. Quando vengono acquistati i biglietti gli spettatori hanno il diritto di assistere all’evento. Dietro ai biglietti ci sono numerose clausole civili. Chi acquisisce il biglietto deve sapere anche le condizioni che regolano il contratto. Ogni società ha sul proprio sito le condizioni di rimborso del biglietto”.

Non c’è dunque una norma univoca?

“È tutto riconducibile al Codice civile. Le condizioni di un contratto vengono accettate quando sono conosciute dall'acquirente. Il tifoso compra il biglietto quando conosce tutte le condizioni. Rimane sempre un rapporto tra le due parti. Ci sono regole diverse per il biglietto e per l’abbonamento perché sono due titoli diversi per assistere all’evento”.