Away kit, il video dell'evento di presentazione tra i grattacieli di New York

Il Milan ha presentato la nuova seconda maglia in un modo molto originale. I rossoneri, così come il Manchester City, all'inizio del secondo tempo dell'amichevole giocata allo Yankee Stadium di New York sono rientrati entrambi con il loro nuovo Away kit targato Puma. L'indomani mattina, in Italia, è arrivato il comunicato ufficiale del club per una divisa che era già disponibile in pre-order da qualche giorno e in cui si annunciava anche un evento di lancio tra i grattacieli di Manahattan.

E così è stato: nella notte italiana e nella serata newoyorkese una delegazione rossonera formata dal mister Fonseca e dai giocatori Calabria, Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, Tomori e Musah hanno presenziato all'evento di lancio sul rooftop di un grattacielo della Grande Mela, godendo dello skyline mozzafiato della città al tramonto e di sera. Il club rossonero ha pubblicato un video recap dell'evento: