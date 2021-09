Azmoun: "Se andrò via lo farò da svincolato". L'iraniano è stato accostato anche al Milan

Sardar Azmoun, attaccante iraniano accostato anche al Milan nell'ultima sessione di calciomercato, si è così espresso dal ritiro della sua nazionale rivelando di aver avuto una importante offerta dall'Italia in estate: "Ho un contratto. Anche se volessi lasciare lo Zenit, il club può fermarmi e non c'è niente che possa fare. Ho avuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma e loro le hanno rifiutate. Se andrò via, lo farò quest'estate come svincolato".