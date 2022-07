B. Dortmund, Haller lascia il ritiro per un tumore ai testicoli

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - L'attaccante ivoriano del Borussia Dortmund Sebastien Haller, 28 anni, è affetto da un cancro ai testicoli, ha annunciato il club tedesco, aggiungendo che il giocatore ha lasciato il ritiro in Svizzera per curarsi. "Un tumore ai testicoli è stato scoperto" dopo "approfondite visite mediche", spiega sul proprio sito il club, aggiungendo che Haller "si è lamentato di non sentirsi bene dopo l'allenamento di lunedì mattina". Il giocatore, prelevato nel mercato estivo dall'Ajax Amsterdam per sostituire Erling Braut Haaland, ceduto al Manchester City, è tornato a Dortmund, ha detto il club, aggiungendo che "ulteriori esami si svolgeranno in un centro medico specializzato". "La notizia di oggi è stata uno shock per Sébastien Haller e per tutti noi - ha dichiarato il direttore sportivo, Sebastian Kehl - Tutta la famiglia BVB augura a Sébastien una completa guarigione il prima possibile. Faremo tutto il possibile per garantire che riceva il miglior trattamento possibile". (ANSA).