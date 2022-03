Bagni a Il Mattino sullo scudetto: "L'Inter ha l'undici più forte, ma Milan e Napoli sono insidiose"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle colonne de Il Mattino l'analisi di Salvatore Bagni sulla corsa scudetto del Napoli. Secondo il direttore sportivo, il Milan ha il mix giusto tra giovani di qualità e giocatori di esperienza abituati a vincere, che rappresenta a sua detta il valore aggiunto dei rossoneri. Inoltre, è una squadra che ha dimostrato di avere carattere, soprattutto in situazioni da non sbagliare come la sfida col Napoli di domenica sera. Poi c'è l'Inter che secondo Bagni ha l'undici base più forte e una partita ancora da recuperare. La Juventus, dal canto suo, è più indietro rispetto alle altre ma ha a suo favore il fattore Vlahovic e la vittoria, che è nel suo Dna. Inoltre c'è Allegri, uno che non molla mai... L'impresa è difficile, ma non impossibile. Infine, Bagni, parla della situazione del Napoli che in questo momento ha recuperato tutti gli infortunati potendo così contare su un maggior numero di giocatori e più opportunità di scelta. Fondamentale sarà reagire subito dopo la sconfitta con il Milan, e continuare ad esprimere il bel gioco che Spalletti ha regalato agli azzurri.