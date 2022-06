Baiocchini: "È quantomeno curioso che non ci siano ancora i rinnovi di Maldini e Massara"

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della situazione contrattuale di Maldini e Massara: “Vedendola da fuori il rinnovo sembra scontato. Per come la vedo io sembra una situazione scontata: due dirigenti che prendono una squadra che qualche anno fa arrivava sesta o settima in campionato e che la portano a vincere lo Scudetto sono due dirigenti ai quali bisogna solo fare i complimenti. Il fatto che ha 14 giorni dalla scadenza del contratto di Maldini e Massara non siano state messe le firme, nonostante la volontà e con Cardinale che ha incontrato Maldini poi non ci sono stati altri discorsi formali per mettere nero su bianco. È qualcosa di quantomeno curioso. Con le tante operazioni che deve fare il Milan questa estate per rinforzarsi, il fatto che due dirigenti che debbano fare la squadra non sanno ancora se il primo luglio potranno continuare a lavorare sulla squadra, nonostante gli siano state date rassicurazioni verbalmente, ma poi servono dei contratti da firmare. Poi succederà certamente, ma è curioso che non siano stati ancora rinnovati i contratti, almeno vedendola da fuori”.