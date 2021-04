Baiocchini: "Ibrahimovic non è al 100%, un pò affaticato ma stringerà i denti e ci sarà"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha raccontato il ritorno di Ibrahimovic a Milanello dopo la convocazione in nazionale: "Ibrahimovic non è al 100%, è tornato affaticato dalla nazionale e con qualche dolorino che aveva stamattina, ma si è allenato. Stringerà i denti anche perché non ci sono sostituti, e ci sarà contro la Sampdoria". Lo svedese era stato utilizzato in due occasioni dalla nazionale svedese prima di fare ritorno in Italia. Domani guiderà l'attacco milansita contro la Sampdoria.