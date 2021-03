Baiocchini: "Il Milan ha dato un segnale importante a Roma. L'obiettivo Champions si avvicina"

Manuele Baiocchini, inviato di Sky ha Milanello, ha riferito le ultime notizie sul Milan. Baiocchini ha detto: “I giocatori del Milan hanno ritrovato il buonumore, hanno dato un segnale importante in una partita non facile. Ora i rossoneri sono tornati a 4 punti dall’Inter, e soprattutto sono a +6 dalla Juventus e a +8 dal quinto posto. Questa corsa del Milan, è una corsa a ostacoli. L’obiettivo è la Champions League e ora si avvicina molto. Ante Rebic, Alexis Saelemaekers e Theo Hernandez stanno tornando a ottimi livelli. A sensazione, Rebic potrebbe farcela contro l’Udinese, ma ci sono ancora un paio di giorni per capire come sta”.