Baiocchini: "Il Milan o rinnova il contratto a Donnarumma o dovrà sedersi ad ascoltare eventuali offerte"

Intervenuto da Milanello Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione fisica e contrattuale di Donnarumma. Queste le sue parole sul futuro del portiere italiano: "Il futuro di Donnarumma è ad un bivio: o rinnova il contratto con i rossoneri in scadenza nel 2021 o il Milan sarà costretto ad ascoltare offerte di mercato per non perderlo a costo zero"