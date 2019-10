Baiocchini: "Il Milan potrebbe essere costretto a cedere dei big in estate"

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha parlato del mercato del Milan nelle prossime due sessioni: "Io non credo che il Milan smonterà la rosa a gennaio. Io credo che possano esserci delle cessioni già nella sessione invernale, ma non su giocatori che sono punti di riferimento di questa squadra. Le eventuali cessioni dei big credo che potrebbero essere rinviate alla prossima estate, dopo l'incontro con la UEFA, che avverrà nel prossimo maggio qualora il Milan si qualificasse per le coppe europee, in cui si capirà quale saranno le sanzioni del Settlement Agreement".