Baiocchini: "Il Milan vede nella Super League una grande opportunità"

Manuele Baiocchini, direttamente da Milanello, ha riferito durante la trasmissione ‘Il Calcio è Servito’ in onda su Sky, le ultime notizie in casa Milan, soprattutto per quel che riguarda la Super League. Baiocchini ha detto: “C’è attesa in casa Milan per capire quelle che saranno le indicazioni che verranno date dai membri della Super League anche perché da quello che filtra, la società non prenderà altre posizioni ufficiale dopo il comunicato di questa notte. Altre comunicazioni verranno concordate con gli altri 11 membri della Super League. Il Milan comunque vuole concentrarsi sul campo in questo finale di campionato, ma ovviamente è una grande opportunità. Il Milan è stato inserito fra i fondatori della Super League per il grande blasone e per la storia di 121 anni”.