Baiocchini: "Maldini lascia una porta aperta al Milan per l'anno prossimo"

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha parlato delle dichiarazioni di Maldini su Rangnick: "Ieri c'è stata una piccola retromarcia di Maldini nelle dichiarazioni su Rangnick che aveva fatto mesi fa. Come ha detto lo stesso direttore tecnico rossonero erano parole contro una modalità, non contro la persona. Maldini lascia una porticina aperta per capire cosa potrebbe essere il Milan del prossimo anno, secondo me".