Baiocchini: "Pioli ha dato ai giocatori un programma d'allenamento da fare a casa"

Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato come i giocatori rossoneri stanno vivendo questi giorni particolari: “I giocatori del Milan si informano, guardano i giornali. Poi trascorrono il loro tempo libero a casa, guardano qualche film, chi fa giardinaggio, chi cucina come abbiamo visto fare a Castillejo nelle stories Instagram, chi ha il cane porta giù il cane; quello che facciamo un po’ tutti. Devono rimanere a casa visto che gli allenamenti sono stati annullati durante la settimana. Tra l’altro il Milan doveva tornare ad allenarsi lunedì prossimo, ma lo farà lunedì 23, quindi una settimana in più di riposo forzato a casa. Tanti sono rimasti qui in Italia, altri, quelli che potevano, hanno raggiunto le loro famiglie all’estero ma comunque restano in casa anche loro. Il Milan sta portando avanti una medicina del mantenimento della salute per non far abbassare le difese immunitarie: cocktail di integratori alimentari per far sì che le difese immunitarie restino sempre alte e quindi scongiurare qualsiasi tipo di influenza e raffreddore. Pioli si fa sentire, ha dato un programma a tutti i giocatori: 60 minuti di allenamenti che devono fare da casa. È ovvio che non si possa fare tantissimo da casa ma qualcosa sì, come gli esercizi a corpo libero, la corda, la cyclette, il tapis roulant. Tutti i giocatori del Milan devono tenersi allenati per mantenere lo stato di forma e poi non farsi trovare scarichi alla ripresa degli allenamenti”.